Heidelberg-Bergheim. (pol/kaf) Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern am Donnerstagmorgen ist eine 48-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-jährige Frau kurz nach 7 Uhr mit ihrem Trekkingrad auf dem Fahrradweg der Mittermaierstraße entgegen der Fahrtrichtung vom Hauptbahnhof in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs. An der Kreuzung zur Vangerowstraße übersah sie die 48-Jährige, die ihr regelgerecht auf dem Radweg der Mittermaierstraße entgegenkam.

Bei der Begegnung der beiden Radlerinnen kam es zur Berührung der beiden Lenker, wodurch die 48-Jährige auf den Radweg stürzte. Hierbei zog sie sich Prellungen an der Schulter sowie eine Fraktur an der Hand zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.