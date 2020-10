Heidelberg-Ziegelhausen. (jubu) Ein Auto hat am Donnerstagmorgen in Ziegelhausen einen Fahrrad-Fahrer erfasst. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf RNZ-Nachfrage mitteilte, war es kurz vor neun Uhr auf der Landesstraße L534 zwischen Kleingemünd und Ziegelhausen zu der Kollision gekommen.

Das Rad wurde nach der Kollision mit dem Skoda in den Grünstreifen geschleudert. Der Radfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach medizinischer Versorgung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Über den genauen Unfallhergang sowie die Unfallursache konnte die Polizei am Morgen noch nichts mitteilen.