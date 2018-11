Heidelberg. (pol/rl) Von einem Mann belästigt wurde eine junge Frau am Sonntagnachmittag. Laut Polizei hatte der Mann gegen 14.15 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Kirschgartenstraße geklingelt. Als die Frau öffnete, stellte sich der Mann als Zeitungsverkäufer vor. Als die Frau sagte, dass sie nicht interessiert sei, fragte der Mann, ob nicht ihre Mitbewohnerin interessiert sei. Als die im Türrahmen stehende Frau sich dann umdrehte, fasste ihr der Mann plötzlich an den Hintern. Die Frau schlug draufhin die Tür zu und schrie den Mann an, dass er gehen solle.

Der Mann soll etwa 1,68 Meter groß und etwa 47 bis 53 Jahre alt sein. Er ist kräftig gebaut, hat helle Haut, sehr kurze krause schwarze Haare und hatte einen gepflegten Dreitagebart. Er trug eine weiße helle Jeansjacke und eine dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444.