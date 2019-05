Heidelberg-Wieblingen. (pol/rl) Eingebrochen wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle in der Mannheimer Straße. Nach Aufwuchten der Glasschiebetüre kurz vor 4 Uhr plünderten die Täter im Verkaufsbereich mehrere Zigarettenpackungen.

Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen die Örtlichkeit an, allerdings waren die Täter nicht mehr da.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag kurz vor 4 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd (06221/3418-0) in Verbindung zu setzen.