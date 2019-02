Heidelberg. (pol/mare) Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Wieblingen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen, das Ausweichmanöver führte zum schweren Sturz.

Gegen 12.36 Uhr wurde der Polizei ein Unfall im Grenzhöfer Weg gemeldet. Ein 61-jähriger Biker fuhr auf dem Grenzhöfer Weg von Wieblingen kommend in Richtung Plankstadt. Nach ersten Zeugenaussagen soll an der Einmündung zur Kreisstraße K 9707 / Höhe Marienhof ein bislang unbekannter Autofahrer auf den Grenzhöfer Weg in Richtung Plankstadt abgebogen sein, ohne auf das herannahende Motorrad zu achten.

Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, musste der Motorradfahrer stark abbremsen, sodass er in der Folge stürzte. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist unklar.

Der Schwerverletzte wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Ein vorsorglich angeforderter und an der Unfallstelle gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Nach zwei unabhängigen Zeugenaussagen könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Kombi gehandelt haben.

Zeugentelefon: Verkehrsunfalldienst 0621/174-4140, Polizeirevier Heidelberg-Süd 06221/34180.