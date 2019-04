Heidelberg-Wieblingen. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit Zeugen eines exhibitionistischen Vorfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter soll an die Scheibe eines Lebensmitteldiscounters "Im Schuhmachergewann" geklopft haben. Der Täter machte so eine Angestellte im Inneren des Marktes auf sich aufmerksam, spielte dann an seinem Penis herum und starrte die Frau an. Als diese ihre Kollegin informierte, flüchtete der Täter in Richtung "Am Taubenfeld".

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dickliche Statur, trug dunkle Jeans, dunkles Sweatshirt, möglicherweise mit einem roten T-Shirt oder einer roten Applikation sowie eine schwarze Wollmütze.

Hinweise gehen an die Rufnummer der Kriminalpolizei, Telefon 0621/1744444.