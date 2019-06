Heidelberg. (pol/mare) Am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr hat jemand einen weißen VW Up mit dem Kennzeichen MA-CM 13 in der Weststadt gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der Eigentümer hatte das Auto in der Kleinschmidtstraße 21 abgestellt.

Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise auf den Abstellort des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 zu melden.