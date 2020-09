Heidelberg. (pol) Der seit Donnerstag, 27. August, vermisste Volker Georg S. aus Heidelberg-Handschuhsheim ist wieder da. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Zuletzt war er an seiner Arbeitsstelle in Heidelberg gesehen wurde , zu der er am darauffolgenden Tag nicht erschienen ist.

Am Freitag, 11. September, suchte er wohlbehalten Angehörige in Rheinland-Pfalz auf und gilt damit nicht länger als vermisst.

Update: Freitag, 11. September 2020, 15.33 Uhr