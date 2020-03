Heidelberg. (pol/van) Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Morgen im Heidelberger Berufsverkehr nach einem Unfall in der Berliner Straße gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge soll ein Lkw beim Linksabbiegen in Richtung Neuenheimer Feld auf ein Auto aufgefahren sein. Dieses wiederum wurde auf ein weiteres geschoben. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihm gebremst hatten.

Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Frauen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von über 10.000 Euro.