Heidelberg. (pol/mare) Zu einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Heidelberger Weststadt ist es in der Nacht zum Samstag gekommen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 4.20 Uhr löste der akustische Alarm des Lokals eingangs der Speyerer Straße aus. Zwar war die Polizei binnen kürzester Zeit vor Ort, jedoch hatten sich der oder die Täter noch vor Eintreffen der ersten Streife aus dem Staub gemacht.

Wie bislang bekannt wurde, hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und versuchten sich auf diesem Weg Zugang zum Gastraum zu verschaffen. Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher nicht im Gebäude waren. Möglicherweise wurden sie von dem auslösenden Alarm überrascht.

Die wegen Einbruchs ermittelnden Beamten des Reviers Mitte bitten Personen, denen im Bereich Speyerer Straße Verdächtiges auffiel, um telefonische Meldung unter 06221/99-1700.