Heidelberg (pol/dore) Unbekannte wollten am Dienstagmorgen in eine Villa in der Bergstraße einbrechen. Das berichtet die Polizei.

Der Versuch, in das Haus einzubrechen, schlug allerdings fehl, sodass die Täter aufgaben und flüchteten. Eine Bekannte der Villabesitzer sah kurz vor 8 Uhr die Beschädigungen an der Eingangstüre des Hauses und rief die Polizei.

Zeugen und/oder Anwohner, die gegen 7 Uhr Verdächtiges gesehen haben, sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.