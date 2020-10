Heidelberg. (pol/mare) Zwei Unbekannte haben sich ein unerlaubtes Autorennen in Heidelberg geliefert und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, sind beide Raser auf der Flucht.

Die beiden Autofahrer lieferten sich am frühen Sonntagmorgen auf der B535 bei Heidelberg ein Autorennen und verursachten dabei einen Verkehrsunfall. Anschließend flüchteten sie von der Unfallstelle.

Ein 46-jähriger Renault-Fahrer war kurz vor 2 Uhr auf der B535 in Richtung Heidelberg unterwegs, als er in Höhe der Abzweigung zur L600a Richtung Emmertsgrund von zwei Autos abgedrängt wurde, die sich dort ein Rennen lieferten. Der Renault prallte in die Leitplanken, die beiden Raser fuhren weiter.

Bei dem Unfall entstand rund 4000 Euro Sachschaden. Leider konnte der Renault-Fahrer keine Angaben zu den Autos und deren Fahrer machen.

Daher sucht die Polizei Zeugen des Unfalls, um sachdienliche Hinweise zu bekommen. Hierzu ist das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 erreichbar.