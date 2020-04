Heidelberg. (pol/mün) In der Gegend, in der in Heidelberg das stinkende Abwasser der Stadtbevölkerung gesammelt und gereinigt wird, wurden Hakenkreuz-Schmierereien und judenfeindliche Parolen entdeckt. In der Nacht zu Sonntag wurde im Bereich der Kläranlage in Heidelberg-Neuenheim die Hetze mit roter Farbe auf zwei Gartenhäuser, einen Stromkasten sowie einen Anhänger einer Fahrschule aufgebracht.

Der oder die Täter sollen einen Eimer mit roter Farbe sowie Pinsel verwendet haben.

Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.