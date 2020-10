Heidelberg. (pol/lyd) Ungebetenen Besuch erhielt am Mittwochnachmittag eine 96-jährige Frau im Stadtteil Weststadt. Wie die Polizei mitteilt, klingelte gegen 14 Uhr eine unbekannte Frau an der Tür der Seniorin und gab vor, dringend die Nachbarin erreichen zu müssen. Sie habe schon an deren Tür geklingelt, diese öffne allerdings nicht.

Und nun bat die Unbekannte um die Telefonnummer der Nachbarin, um sie telefonisch erreichen zu können. Die 96-Jährige begab sich daraufhin in die Küche ihrer Wohnung, um aus ihrem Telefonbuch die Nummer herauszusuchen. Die unbekannte Frau folgte der Seniorin unaufgefordert und verwickelte diese in ein längeres Gespräch. Nach einigen Minuten hatte sie Seniorin die Telefonnummer herausgesucht und bat die ungebetene Besucherin aus der Wohnung.

Erst am folgenden Tag bemerkte das bis dahin ahnungslose Opfer, dass sie auf eine Trickdiebin hereingefallen war und nun ihr gesamter Schmuck fehlte. Offenbar hatte sich während des Gesprächs mit der Unbekannte eine zweite Person in die Wohnung geschlichen und aus einer Schmuckschatulle Gold- und Edelsteinschmuck entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich nicht beziffern.

Die unbekannte Frau wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

zwischen 50 und 60 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß

weiße Hautfarbe, Untersetzte Figur, Rundes Gesicht

sprach gebrochen Deutsch

trug eine Mütze und sehr dunkle Kleidung, auffallend gut gekleidet

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 bei der Polizei zu melden.

Aus gegebenen Anlass weist die Polizei auf nachfolgende Tipps hin und bittet, diese zu beherzigen: