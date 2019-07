Heidelberg. (pol/dore) Zehn bislang unbekannte Männer haben am späten Mittwochabend laut Polizei einen 28-jährigen Mann in der Karlsruher Straße im Stadtteil Rohrbach zusammengeschlagen. Der 28-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Polizei.

Eine Zeugin beobachtete demnach um 21.45 Uhr die Schlägerei am Taxistand Karlsruher Straße, Ecke Römerstraße. Dabei schlugen die zehn Männer auf den 28-Jährigen ein, der dann zusammensackte und auf dem Boden lag. Die unbekannten Schläger flüchteten danach, so die Polizei.

Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie genau sich der Vorfall abgespielt hatte, konnte er bislang nicht sagen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 06221/34180 an die Ermittler wenden.