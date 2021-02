Heidelberg. (RNZ/lyd) Am Freitagmorgen, gegen 7.20 Uhr, ereignete sich in der Karlsruher Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach ersten Informationen kam es in Höhe der Viktoriastraße bei einem Fahrstreifenwechsel zur Kollision der beiden Autos.

Eines der Autos, ein Seat Alhambra, hat dabei ein Schaden an der Radaufhängung erlitten und blockiert das Straßenbahngleis in Richtung Stadtmitte. Der Straßenbahnverkehr zwischen Rohrbach-Markt und Leimen ist in beide Richtungen blockiert.

Mehrere Straßenbahnen stehen in beide Richtungen. Die RNV hat einen Ersatzverkehr zwischen Bergfriedhof und Leimen mit Bussen eingerichtet.