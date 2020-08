Heidelberg. (pol/rl) Bei einem Streit in Rohrbach angespuckt wurde eine Frau am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war die 35-Jährige mit einem 47-Jährigen gegen 15.15 Uhr auf dem Eichendorffplatz in Streit geraten.

Im Verlauf des zuerst nur verbal ausgetragenen Streits, spuckte der Mann die Frau dann mehrfach an. Ein Passant bemerkte dies und kam der Frau zur Hilfe kam, woraufhin der Spucker den Platz verließ.

Die Polizei sucht nun den Helfer und weitere Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Rufnummer 06221/34180 bei der Polizei melden.