Heidelberg-Rohrbach. (pol/van) Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Joseph-Straße ist es am Montagabend gegen 19.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein technischer Defekt einer Fritteuse das Feuer ausgelöst haben.

Die vier Bewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, ehe die Feuerwehr den Brand löschte.

Neben dem Schaden an der Fritteuse entstand ein weiterer geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.