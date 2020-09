Heidelberg. (pol/lyd) Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend einem 68-jährigen Mann eine Uhr gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 68-Jährige die Uhr über einen Kleinanzeigendienst zum Verkauf angeboten. Der Dieb hatte zunächst Interesse bekundet die Uhr zu kaufen. Er wolle sie aber zuvor sehen. Also verabredeten sich die Männer und trafen sich gegen 18.45 Uhr auf dem Marktplatz in Neuenheim.

Als der Verkäufer dem falschen Interessenten die Uhr zur Ansicht gab, sprachen sie noch kurz miteinander. Dann floh der Dieb zu Fuß mitsamt der Uhr in Richtung Lutherstraße/Rahmengasse.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, zwischen 22 und 25 Jahre alt, schlanke, sportliche Figur, dünner Oberlippenbart. Er hatte schwarze, glatte, mittellange Haare über beide Ohren und ein schmales Gesicht mit eng stehenden Augen. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzem Anzug und weißem Hemd. Insgesamt machte er eine gepflegte Erscheinung. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.