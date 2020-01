Heidelberg. (pol/rl) Einen stark betrunkenen Autofahrer zogen Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord am Mittwochabend aus dem Verkehr. Laut Polizeibericht war der Alfa-Romeo-Fahrer Zeugen aufgefallen, als er auf der Bundesstraße B3 in Höhe der Fritz-Frey-Straße in Schlangenlinien fuhr. Zeitgleich ging ein weiterer Anruf ein, der einen Unfall in der Straße "Im Weiher" meldete, den gegen 21.35 Uhr ein betrunkener Fahrer verursacht hatte.

Vor Ort trafen die verständigten Beamten den 32-jährigen Unfallfahrer an. Ein Alkoholtest ergab, dass er offenbar mit zwei Promille unterwegs gewesen war. Der 32-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme auf das Polizeirevier begleiten.

Auf dem Revier stellte sich zudem heraus, dass der 32-Jährige gegen 20.30 Uhr an einem weiteren Unfall auf der B9 in Mutterstadt beteiligt war. Hier soll er zwischen dem Autobahndreieck Ludwigshafen und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen-Oggersheim zunächst einen Peugeot überholt und dabei gestreift haben und dann davongefahren sein.

An dem Alfa Romeo des 32-Jährigen stellten die Beamten entsprechende Unfallschäden fest.

Der Gesamtschaden an den drei betroffenen Fahrzeugen soll sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Da der 32-Jährige keine deutsche Fahrerlaubnis hat, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der 0621/174-4111 zu melden.