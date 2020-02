Heidelberg. (RNZ) Ausgerechnet in ein Polizeiauto fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Sprinters – weil er am Steuer mit seinem Handy telefonierte.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit dem Lieferwagen gegen 14.20 Uhr auf der Heinrich-Lanz-Straße in Richtung Czernyring unterwegs. An der Einmündung zum Czernyring hielt ein Zivilfahrzeug der Polizei, das vor dem 63-Jährigen fuhr, ihn an, weil er sein Handy am Ohr hatte. Das war offenbar auch der Grund, weshalb der Sprinter-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte – er streifte den Dienstwagen beim Vorbeifahren.

Verletzt wurde glücklichweise niemand, es entstand Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Laut Polizei zeige der Vorfall, "dass das Telefonieren am Steuer erheblich Gefahren mit sich bringt".