Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage und Sofienstraße kam es Am Samstagabend. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 21.30 Uhr wollte ein 25-jähriger Audi-Fahrer von der Ebert-Anlage in die Sofienstraße abbiegen. Da mehrere Fußgänger die Straße überquerten hielt er an. Das bemerkte eine hinter ihm fahrende Mini-Cooper-Fahrerin zu spät und fuhr dem Audi ins Heck.

Die Mitfahrerin im Audi zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Es entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro, der Mini musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin sieht nun einer Anzeige entgegen.