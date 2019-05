Heidelberg. (RNZ) Damit hatte ein 25-jähriger Ladendieb nicht gerechnet: Nachdem der junge Mann einen Pullover im Wert von knapp 50 Euro aus einem Geschäft in Hauptstraße gestohlen hatte, flüchtete in die Fußgängerzone. Eine Verkäuferin beobachtete das Geschehen - und nahm kurzerhand die Verfolgung auf. Sie rannte dem Dieb hinterher und machte lautstark auf die Situation aufmerksam.

Ein Polizeibeamter, der um 14.30 Uhr zufällig in seiner Freizeit in der Fußgängerzone unterwegs war, zögerte nicht lange - und verfolgte den Täter. Tatsächlich konnte er den 25-Jährigen schnappen, alarmierte seine Kollegen im Dienst, woraufhin der Dieb plötzlich auf den Beamten einschlug und versuchte, zu flüchten - was ihm allerdings misslang.

Die uniformierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahmen den 25-Jährigen schließlich fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Der Beamte, der zivil unterwegs war, sich aber laut Polizeibericht kurzfristig "in den Dienst versetzt hatte", wurde leicht verletzt.