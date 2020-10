Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen notorischen Dieb geschnappt. Der 31-Jährige wanderte hinter Gitter, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Der Mann war zunächst am 15. Juli gegen 3 Uhr nachts in einen unverschlossenen VW-Transporter in der Häuselgasse eingestiegen. Gestohlen hat er dabei aber nichts.

Am Dienstag, 13. Oktober, dann ein ähnlicher Fall: In der Alstater Straße machte er sich gegen 3.44 Uhr an einem Hyundai zu schaffen, der auch unverschlossen war. Wieder fand er aber nichts, als er das Auto durchsuchte.

Diesmal wurde er aber von einer Frau beobachtet, die die Polizei alarmierte. Der 31-Jährige wurde daraufhin noch in Tatortnähe in der Schäfergasse verhaftet. Der Mann ist darüber hinaus des Drogenbesitzes verdächtig.

Gegen den Algerier wurde wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen. Er wurde in ein Gefängnis eingeliefert.