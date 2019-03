Heidelberg. (pol/mare) Zwei Jugendliche haben am Samstag in der Bahnstadt versucht, die Post aus zwei Briefkästen zu stehlen. Das teilt die Polizei mit.

Am Samstag gegen 12.45 Uhr machten sich die Langfinger an den Briefkästen zweier Anwesen in der Robert-Koch-Straße zu schaffen und versuchten, hineinzugreifen und die Post herauszufischen. Der Verschluss wurde dabei komplett zerstört.

Einer der beiden stand offenbar "Schmiere". Es gibt zudem Beschreibungen der Postdiebe: Einer war 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte dunkle, mittellange Haare. Er war von normaler Statur und trug eine blau-schwarze Adidas-Windjacke, eine dunkle Jogginghose mit Nike-Aufschrift und olivfarbene Schuhe.

Sein Komplize war etwas jünger und kleiner, hatte hellbraune Haare und eine stämmige Figur. Er hatte eine helle Windjacke an, einen schwarzen Kapuzenpullover mit heller Aufschrift auf Brusthöhe und eine dunkle Jogginghose. Er trug Sportschuhe.

Wer kann etwas zu den Briefdieben sagen? Der kann sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 06221/991700.