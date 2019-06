Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/rl) Ein betrunkener 30-jähriger Radfahrer stürzte am Samstagnachmittag und verletzte sich dabei am Kopf. Der Mann radelte gegen 17 Uhr in der Grahamstraße in Richtung Pfarrgasse, als er plötzlich stürzte und sich dabei eine Platzwunde am Kopf zuzog.

Er wurde vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Alkoholtest ergab, dass er mit mehr als drei Promille unterwegs gewesen war. Ihm wurde danach auch noch eine Blutprobe entnommen.

Da der Radfahrer unterschiedliche Schilderungen des Unfalls zu Protokoll gab, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0 zu melden.