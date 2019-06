Heidelberg. (pol/mare) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Heidelberg wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Das berichtet die Polizei.

Der 52-jährige Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg, der auf die Grenzhöfer Straße mündet. Beim ungebremsten Einfahren auf die Grenzhöfer Straße geriet er weit nach links, übersah einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Audi-Fahrer und stieß mit ihm zusammen.

Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen am Bein und im Gesicht zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.