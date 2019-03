Heidelberg. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagmorgen in Neuenheim ereignet hat.

Wie die Beamten berichten, soll ein unbekannter Autofahrer kurz nach 8 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes in der Keplerstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung zur Mönchhofstraße nahm er dann einem Linienbus die Vorfahrt. Der Fahrer des Busses, der in Richtung Mönchhofplatz fuhr, musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Hierdurch stürzte ein Fahrgast und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Mercedes-Fahrer hielt kurz an, setzte seinen Weg anschließend jedoch in Richtung Berliner Straße fort.

Hinweise gehen an das Verkehrskommissariat Heidelberg, Telefon 0621/174-4140.