Heidelberg. (pol/rl) In einen Büroraum des SRH-Gebäudes in der Ludwig-Guttmann-Straße wurde eingebrochen. Die Täter drangen über ein aufgehebeltes Fenster ein und entwendeten zwei Laptops der Marke Dell im Wert von mehr als 1500 Euro. Eine Bedienstete stellte am Dienstagmorgen bei Arbeitsbeginn kurz nach 7 Uhr den Einbruch fest und informierte die Polizei.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wieblingen, unter der 06221/830740, oder dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.