Heidelberg-Schlierbach. (pol/kaf) Unbekannte sind am Freitag gegen 16 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rosenbusch" im Stadtteil Schlierbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen der oder die Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein, entriegelten es und gelangten so ins Haus. Im Obergeschoss durchwühlten sie die Schränke und Kommoden und flüchteten dann durch eine Terrassentüre im ersten Stock.

Als ein Angehöriger der Bewohner kurz nach 16 Uhr ins Haus ging, fiel ihm das aufgebrochene Fenster auf. Vor der Terrassentür fand er zudem einzelne Schmuckstücke am Boden. Was genau gestohlen wurde, stehe noch nicht exakt fest, teilte die Polizei mit.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter das Haus fluchtartig verlassen haben. Eine Nachbarin hörte etwa zur Tatzeit klirrende Geräusche. Die Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.