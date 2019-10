Heidelberg. (pol/rl) In ein Einfamilienhaus in der Ludolf-Krehl-Straße im Stadtteil Neuenheim wurde eingebrochen. Der Einbruch wurde am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr bemerkt und unverzüglich die Polizei informiert. Die Täter hatten ein Fenster brachial aufgebrochen und im Haus sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord (Telefon: 06221/4569-0) oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg (Telefon: 0621/174-4444) in Verbindung zu setzen.