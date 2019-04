Heidelberg. (pol/mare) Am helllichten Tag war am Freitag ein Einbrecher in Heidelberg unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

Zwischen 12 und 16.40 Uhr wurde demnach in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feuerbachstraße eingebrochen. Die Wohnungseingangstür wurde aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Es wurde Bargeld und eine goldene Medaille gestohlen.

Ebenfalls am Freitag zwischen 11.45 und 17 Uhr wurde ein Haus in der Großen Michelgasse heimgesucht. Hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Drinnen wurden dann alle Schränke und Schubladen durchsucht und Schmuck und ein Designerrucksack im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich telefonisch melden unter 0621/174-4444.