Heidelberg. (pol/sdm) In Heidelberg wurden zwei Langfinger beim Diebstahl von Stromkabeln in den Campell Barracks in der Römerstraße erwischt.

Die Polizei berichtet, dass eine Zeugin die beiden Männer im Alter von 47 und 51 Jahren am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr bemerkte. Darauf flüchteten die Männer in ihrem im Bosseldorn abgestellten Fiat. Ein weiterer Zeuge verfolgte mit seinem Auto die mutmaßlichen Täter.

Der verständigten Polizei gelang es, das Auto in der Tiergartenstraße anzuhalten und die beiden Männer festzunehmen. Die beiden Männer wurden zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Bei den weiteren Ermittlungen wurden am Tatort fast 150 etwa 1 bis 1,5 Meter lange, abgeschnittene Starkstromkabel gefunden, die zum Abtransport bereitgelegt waren.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.