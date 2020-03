Heidelberg. (pol/mare) Eine betrunkene 52-jährige Frau hat am Samstag gegen 14.30 Uhr im Angelweg in Handschuhsheim randaliert. Das berichtet die Polizei.

Die Frau hatte zunächst mit einer Bierflasche die Verglasung einer Wohnungstür eingeworfen und im Treppenhaus zwei Blumenkübel umgeworfen. Auf der Straße soll sie dann versucht haben, eine zufällig vorbeifahrende Radfahrerin vom Rad zu stoßen.

Einem in der Nähe befindlichen Bauarbeiter schlug sie mit einer Schaufel auf den Unterarm und verletzte diesen leicht. Im Anschluss beschädigte die Frau den Außenspiegel eines geparkten Autos. Im Zuge der Fahndung wurde die 52-Jährige in einer Straßenbahn sitzend an der Haltestelle Jahnstraße gefunden und festgenommen. Ein Atemalkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von fast 1,5 Promille.

Bis sie wieder nüchtern war, wurde die 52-Jährige in Gewahrsam genommen. Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Radfahrerin, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.