Betrunkener E-Scooter-Fahrer: Auf der Neuenheimer Landstraße ist am Sonntagmorgen ein 39-Jähriger mit einem E-Scooter Schlangenlinien gefahren. Bei der Verkehrskontrolle wurden bei ihm 1,4 Promille gemessen. Ihm wurde Blut entnommen; zudem musste der Tourist eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro hinterlegen.

Mit zwei Promille am Steuer:

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, ist einer Polizeistreife in Neuenheim ein Ford-Fahrer in der Tiergartenstraße aufgefallen, der über 100 Meter auf der Gegenfahrbahn fuhr. Bei der Kontrolle konnten bei dem 35-Jährigen zwei Promille festgestellt werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.