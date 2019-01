Heidelberg. (pol/mare) Betrunken sind drei junge Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr auf das Gerüst der Providenzkirche in der Karl-Ludwig-Straße gekletter. Passanten verständigten die Polizei und teilten mit, dass das Trio an dem Gerüst hochgeklettert und Flaschen nach unten geworfen habe.

Die drei Männer kamen nach mehrfacher Ansprache vom Gerüst herunter, Alkoholtests ergaben Werte zwischen 1 und 1,6 Promille. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs dauern derzeit noch an.