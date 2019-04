Heidelberg-Bergheim. (pol/rl) Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro forderte ein Verkehrsunfalls am Montagmorgen. Eine 45-jährige Citroen-Fahrerin war kurz nach 8 Uhr auf dem Iqbal-Ufer in Richtung Vangerowstraße unterwegs. Als sie nach links in die Zufahrt zur Ernst-Walz-Brücke abbog, missachtete sie laut Polizeibericht die Vorfahrt einer entgegenkommenden 23-jährigen Daihatsu-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dem Bericht zufolge zeigte die Ampel für beide Fahrerinnen grün.

Die beiden Fahrerinnen wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass die 23-Jährige unverletzt geblieben war. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.