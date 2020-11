Heidelberg. (pol/mare) Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag um 17.08 Uhr an einem Linienbus an der Haltestelle "Jägerhaus" auf der Bundesstraße B37 aus nicht bekannten Gründen mit der Hand die Scheibe der vorderen rechten Tür eines Linienbusses eingeschlagen.

Der Mann fuhr demnach mit seinem Auto auf der B37 in Richtung Heidelberg hinter dem Bus der Linie 33 und wollte den Bus im Bereich des zweispurigen Ausbaus in Höhe der Brückenauffahrt nach Ziegelhausen überholen. Dies gelang aus unbekannten Gründen nicht, worauf er laut Zeugen mehrfach die Hupe betätigte. Als der Bus an der nächsten Haltestelle stoppte, stieg der Fahrer aus und lief an die vordere rechte Tür, wo er mit der flachen Hand zweimal dagegen schlug.

Die Glasscheibe zerbarst dadurch, der Schaden wird auf rund 3000 Euro beziffert. Der Fahrer lief zurück und flüchtete mit einem silberfarbenen Mercedes mit HD-Kennzeichen. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schwarze, kurze Haare, Koteletten, sehr helles Gesicht. Er war bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.