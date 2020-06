Heidelberg-Neuenheim. (pol/mare) Der Streit zwischen einem Kleinbus-Fahrer und einem Fahrrad-Fahrer ist am Dienstagmittag eskaliert. Der Bus fuhr den Radler schließlich um, wie die Polizei mitteilt.

Am Dienstagmittag kam es gegen 12 Uhr in der Uferstraße in Fahrtrichtung Ziegelhausen zu einem Streit zwischen dem Fahrer eines Kleinbusses und einem Radfahrer, den der Kleinbus zuvor geschnitten hatte. Das berichtet die Polizei.

Der Vorgang ereignete sich, als der Kleinbus einen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer überholte und zu dicht vor ihm wieder einscherte, sodass dieser abrupt bremsen musste. An der Einmündung zur Neuenheimer Landstraße wollte der Radfahrer den Fahrer des Kleinbusses zur Rede stellen.

Dieser entgegnete ihm sofort in aggressiver Weise, drohte ihm Schläge an und versuchte, durch plötzliches Öffnen der Fahrertür den Radfahrer umzustoßen. Der Radfahrer konnte noch zurückweichen, wurde dann aber von dem wieder anfahrenden Kleinbus erfasst und stürzte.

Der Kleinbus fuhr anschließend über das Fahrrad und flüchtete. Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Knie zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Der Fahrer des Kleinbusses wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, dickliches Gesicht, kurze braune Haare, dicke Brille.

Bei dem flüchtenden Kleinbus soll es sich um einen roten Schulbus mit Mainzer Kennzeichen gehandelt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht dringend Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die zu dem Fall sachdienliche Hinweise geben können. Der Verkehrsdienst Heidelberg nimmt die Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4111 entgegen.