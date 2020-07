Heidelberg. (pol/mün) Mit Prellungen und Hautabschürfungen wurde ein 87 Jahre alter Mann in eine Heidelberger Klinik eingeliefert. Er war mit seinem E-Bike auf ein Auto aufgefahren und über die Motorhaube geschleudert.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Blumenthalstraße im Stadtteil Neuenheim. Der Senior soll an einer Kreuzung einer Mitsubishi-Fahrerin die Vorfahrt genommen haben, teilt die Polizei mit.