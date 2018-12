Heidelberg. (pol/mün) Eine 67 Jahre alte Frau wurde am Sonntagabend in Heidelberg-Bergheim angefahren. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht, so die Polizei.

Die Fußgängerin wollte gegen 22.45 Uhr bei Grün den Fußgängerüberweg an der Ecke Emil-Maier-Straße Bergheimer Straße nutzen. Ein 76-jähriger Autofahrer wollte bei Grün rechts abbiegen und übersah laut Polizei die Frau.

Vorsorglich wurde die Frau in eine Klinik gebracht.