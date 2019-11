Heidelberg. (pol/mare) Ein Mann hat am Samstag zwei Polizisten in der Heidelberger Hauptstraße den Hitlergruß gezeigt. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach war eine Streife gegen 14 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs. In Höhe des Anwesens Nummer 25 fiel den Beamten ein junger Mann auf. Der 24-Jährige schlug sich zunächst mit einer Hand auf die Brust, als er die Polizisten sah, und hob dann den rechten Arm zum Hitlergruß.

Die Polizei spricht von einem politisch motivierten Vorfall, mittlerweile hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen übernommen. Da zur Tatzeit die Fußgängerzone gut besucht war, erhofft sich die Polizei weitere Zeugen. Diese können sich telefonisch unter 0621/1744444 melden.