Heidelberg. Unfallflucht beging ein noch nicht ermittelter Autofahrer, nachdem er am Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr in der Bunsenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda streifte und sich anschließend einfach weiter fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Polizei. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 zu melden. (pol)