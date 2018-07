Wieder wurde der Vortrag bei "Medizin am Abend" per Video vom Hörsaal in das Foyer der Kopfklinik übertragen. Dort waren so viele Besucher wie noch nie. Foto: Philipp Rothe

Die Aufzeichnung der Veranstaltung als Youtube-Video

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Da muss doch was dran sein am gesunden Essen, wenn Hörsaal und Foyer der Kopfklinik bei einem solchen Vortrag aus den Nähten platzen. Das Thema von Professorin Ingrid Herr, "Krebsprävention durch Ernährung", war tatsächlich das attraktivste unter den bisherigen 19 Vorträgen bei "Medizin am Abend", wenn man von der Zahl der Zuhörer ausgeht.

Die Biologin, Leiterin der Sektion Chirurgische Forschung am Universitätsklinikum, hatte auch so richtig Handfestes zu bieten, was gesunden Lebensstil betrifft. Also: Die Zeit der Ausreden ist für die mehr als 900 Zuhörer vorbei.

Genmutationen und Entzündungen sind schuld daran, dass Zellen zu Tumoren entarten. Je älter man wird, desto häufiger ist das der Fall. Die Genausstattung des Einzelnen bestimmt aber nur zu 20 bis 30 Prozent darüber, wie schnell er altert und wie alt er wird. Den Rest, so Herr, kann man eigentlich beeinflussen.

Aus der Zwillingsforschung ist beispielsweise bekannt, dass mangelnde Bewegung, Übergewicht, Rauchen und viele Sonnenbäder alt aussehen lassen. Rhesusaffen wiederum hält man jung, indem man ihnen wenig zu essen gibt.

Eine Studie an über Hundertjährigen aus Kalifornien, Costa Rica, Sardinien, Griechenland und Japan ergab laut Herr einige Gemeinsamkeiten: Sie bewegten sich viel im Alltag, sie holten sich Vitamin D von den Sonnenstrahlen, sie aßen wenig, vor allem wenig Fleisch, dafür mehr Fisch, Hülsenfrüchte und Kohl, rauchten nicht und tranken wenig Alkohol.

Sie setzten sich Ziele, setzten sich niemals zur Ruhe, verfügten über ein gutes soziales Netzwerk und bewältigten Stress durch tägliche Siesta genauso wie durch religiöse Übungen und Gebete.

Das mit dem Essen interessierte die Forscher natürlich. Sie wollten herausfinden, ob man fehlregulierte Gene durch eine ganz bestimmte Ernährung normalisieren kann.

So kamen Ingrid Herr und ihr Team beispielsweise auf das Sulforaphan aus Brokkoli und verwandten Gemüsen wie Kohl, Kresse und Rettich. Dieses Senföl hemmte in Versuchen an Krebszellen und Mäusen das Wachstum von Bauchspeicheldrüsenkrebs und verstärkte die Wirkung von Chemotherapien.

Sulforaphan blockiert dabei einen bestimmten Stoffwechselweg in Krebsstammzellen, die ansonsten trotz Chemotherapie überleben und neue Tumore hervorrufen können.

Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs wäre ein solch therapeutisch wirksamer Pflanzenstoff besonders wichtig, meint Herr, denn hier fehlten Frühsymptome, die Diagnose werde deshalb oft spät gestellt, die Überlebenszeit liege nur zwischen sechs und 15 Monaten.

"Wie viel Brokkoli sollte man essen?", kam denn auch die Frage aus dem Publikum an die Expertin. Das hänge von der Sorte und der Frische des Gemüses ab, erklärte Herr.

Gegnern des Grünzeugs empfahl sie italienische Brokkoletti und auch Brokkolisprossen, die sogar noch mehr des gesunden Senföls enthielten, oder die ungekeimten Samen, die man auf die Suppe streuen kann ("schmeckt wie kleine Nüsschen").

Auch Tipps für die Zubereitung gab es: Kleine Röschen machen, schonend in nur wenig Wasser dämpfen, weil das Senföl ins Wasser geht, oder am besten drei Minuten lang in kalt gepresstem Olivenöl in der Pfanne anbraten.

Doch ganz so einfach ist die gesunde Kost mit (oft blähendem) Kohl wiederum nicht. Das Senföl werde erst durch das Enzym Myrosinase in den Pflanzenzellen aktiviert. "Dieses geht bei 42 Grad Celsius kaputt", erklärte Ingrid Herr. Also brauche man rohe Röschen oder Radieschen, Rucola oder Kresse dazu.

Oder man verlasse sich auf die Darmbakterien, die Myrosinase produzierten, wenn die Darmflora nicht geschädigt sei. Die Biologin pries allerdings nicht nur Scharfes und Bitteres als gesundheitsfördernd an. Bioaktive Pflanzenstoffe gegen Tumorstammzellen existierten auch in Beeren, Soja, schwarzem Pfeffer, rotem Paprika oder grünem Tee.

90 Prozent der Magen-Darm-Tumore seien ernährungsbedingt, erklärte Herr. So richtig madig machte sie den Zucker: "Er lässt Tumorstammzellen sprießen; viele Tumorzellen können nur aus Zucker Energie gewinnen und sterben ohne ihn sofort ab."

Süßigkeiten, Weißmehlprodukte, weißer Reis, Pommes frites, Käse, Cola - alles, was gut schmeckt und den Blutzuckerspiegel sofort erhöht -, seien zu vermeiden.

Verpönt ist der möglicherweise Krebs erregende Süßstoff. Verpönt sind auch Wurst und hoher Fleischkonsum, erst recht, wenn Fleisch stark erhitzt oder gegrillt wird. Dafür führte die Wissenschaftlerin Ernährungsstudien mit Migranten an.

Empfehlenswert fand Herr dagegen das Aspirin, wobei die wirksame Salicylsäure auch in vielen Obst- und Gemüsearten vorkomme, und wegen der guten Zusammensetzung der Fettsäuren Lein-, Raps- und Walnussöl.

