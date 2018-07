Von Denis Schnur

Heidelberg. Alle Jahre wieder werden die Studenten der Uni Heidelberg an die Urnen gerufen: In der nächsten Woche stimmen sie über zwei Verkehrsprojekte ab und wählen ihre Vertreter im Studierendenrat (Stura). Während mindestens die Hälfte der Plätze im Gremium automatisch an Fachschaften geht, kämpfen acht Listen um die restlichen Plätze - fünf politische Hochschulgruppen und drei fachschaftsnahe Listen. Die RNZ stellt sie vor:

Grüne Hochschulgruppe

Wie der Name sagt, steht die Gruppe den Grünen nahe. Entsprechend steht bei der GHG das Thema Nachhaltigkeit ganz oben. Dazu fordert sie, dass die Uni eine Öko-Zertifizierung bekommt. Weitere Schwerpunkte sind Barrierefreiheit und der Kampf gegen Antisemitismus. In den letzten Jahren war die GHG immer die stärkste Liste im Stura - mit Ausnahme 2016, als sie aus Kandidatenmangel nicht antrat. 2017 bekam sie 20,2 Prozent der Stimmen und vier Listenplätze.

Juso-Hochschulgruppe

Die Jungsozialisten sind eng mit der SPD verbunden und haben sich faire Ausgangsbedingungen für alle auf die Fahnen geschrieben. Im nächsten Jahr wollen sie sich dafür einsetzen, dass Mieten für Studenten auch nach Renovierungen nicht erhöht werden, alle Studiengebühren gestrichen werden und sich durch einen "Klimateller" in allen Mensen Studenten umweltbewusstes Essen leisten können. Die Jusos schneiden in Heidelberg traditionell gut ab. Vergangenes Jahr reichte es mit 15,4 Prozent für Platz zwei - und drei Sitze.

Die Linke.SDS

Der Sozialistisch-demokratische Studierendenverband sieht sich in der Tradition des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, der in den 60er und 70er Jahren die Universitäten prägte. Heute steht der Verband der Partei "Die Linke" nahe. Im Fokus der Gruppe stehen Gerechtigkeit und Pazifismus. Sie streitet dafür, dass die Uni sich eine Zivilklausel gibt - also Kooperationen mit dem Militär verweigert - und will sich im nächsten Jahr zudem auf die prekäre Wohnungsmarktsituation konzentrieren. 2017 wählten 14,8 Prozent den SDS, der mit drei Vertretern in den Stura einzog.

Liste der Medizinstudierenden

Als eine von drei fachschaftsnahen Listen wollen die Medizinstudierenden wieder in den Stura. Offiziell unabhängig von der Fachschaft Medizin gibt es zumindest personell Überschneidungen. Da die angehenden Ärzte in Heidelberg und Mannheim gemeinsam die größte Gruppe unter den Studenten der Uni bilden, stehen die Chancen gut, dass die Liste wieder in den Stura einzieht. Bei der Stura-Wahl 2017 erhielt sie 12,8 Prozent und drei Sitze.

Liberale Hochschulgruppe

Die LHG sieht sich als Vertreter des Liberalismus und steht der FDP nahe. Die Gruppe lehnt "Denk- und Forschungsverbote" wie eine Zivilklausel ab. Zudem will sie eine Modernisierung der Uni erreichen - etwa durch Übertragen von Vorlesungen im Internet. Im Stura setzt sich die LHG dafür ein, dass die Semesterbeiträge möglichst gering sind. Auch die LHG will den Kampf gegen Antisemitismus an der Uni verstärken. Im letzten Jahr bekam sie 10,1 Prozent der Stimmen und damit zwei Sitze.

Fachschaftsinitiative Jura

Die FI Jura stammt - der Name deutet es an - aus dem Umfeld der Fachschaft Jura. Die Liste betont, dass sie parteiunabhängig ist und fordert, dass der Stura sich mehr um hochschul- statt parteipolitische Themen kümmern sollte. Für die Aufwandsentschädigungen, die es für einige Stura-Ämter gibt, soll eine einheitliche und transparente Regelung ausgearbeitet werden. Da die Juristen ebenfalls eine große Gruppe innerhalb der Studierendenschaft sind und die Wahlbeteiligung dort traditionell höher ist als in vielen anderen Fächern, erzielt die FI Jura in der Regel gute Ergebnisse. Bislang saßen zwei Vertreter der Juristen im Stura, 9,8 Prozent stimmten 2017 für sie.

Liste Studierende Biowissenschaften

Auch aus dem Umfeld der Biologie-Fachschaft stammt eine eigene Liste. Sie will sich im Stura auch weiterhin für die Belange der Bio-Studenten einsetzen. Im letzten Jahr bekam sie 8,6 Prozent der Stimmen und damit ebenfalls zwei Sitze.

Ring Christlich-Demokratischer Studenten

Der RCDS steht der CDU nahe - und damit für eine tendenziell konservative Politik. Wie die LHG will er die Ausgaben des Sturas gering halten. Außerdem soll für die Studenten leichter nachvollziehbar sein, wie und in welchem Umfang Projekte vom Stura genehmigt werden. Einige Mitglieder des RCDS sind in diesem Jahr mit einer Klage gegen die Satzung des Stura gescheitert. Die Gruppe fordert immer noch weitgehende Reformen der Organisation. 2017 stimmten 8,3 Prozent der Studenten für den RCDS. Damit konnte er ebenfalls zwei Vertreter in den Stura schicken.