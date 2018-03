Einige Studenten protestierten beim Sonntagsbrunch in der Zeughaus-Mensa mit einem Banner gegen die Arbeitsbedingungen der studentischen Aushilfen. Foto: privat

Von Denis Schnur

Heidelberg. Es tut sich etwas im Streit um die Arbeitsbedingungen für studentische Aushilfen in den Mensen: In der vergangenen Woche kam es zum Gespräch zwischen Verdi, dem Studierendenrat (Stura) und der Geschäftsführung des Studierendenwerkes. Die Gewerkschaft und die Studentenvertreter werfen dem Studierendenwerk vor, rund 270 Studenten "auszubeuten", da diese bei jedem Einsatz einen neuen Arbeitsvertrag mit dessen Tochtergesellschaft Hochschul-Service GmbH Heidelberg (HSH) abschließen müssen. Dadurch sei ihr Arbeitsplatz unsicher, zudem würden sie im Krankheitsfall ohne Lohn dastehen. In der vergangenen Woche protestierten Studenten und politische Hochschulgruppen dagegen - unter anderem mit einem großen Banner während des Sonntagsbrunchs im Marstall.

Wie fruchtbar das Gespräch war, darüber gehen die Meinungen der Beteiligten im Nachhinein auseinander: Eine Sprecherin des Studierendenwerkes spricht gegenüber der RNZ von einem "konstruktiven Austausch", als dessen Ergebnis sich nun eine Arbeitsgruppe aus studentischen Mitarbeitern mit der Kritik an dem Arbeitsmodell befassen und Lösungsvorschläge ausarbeiten soll.

Gewerkschaftssekretär Christoph Miemietz sieht das deutlich kritischer: "Das Ergebnis war für uns, dass die Geschäftsführung des Studierendenwerkes mit Verdi keine Lösung finden möchte." Stattdessen habe das Studierendenwerk die Gewerkschaft sowie die Vertreter des Sturas explizit nicht in die Arbeitsgruppe eingeladen, wie auch der Stura-Sozialreferent Mahmud Abu-Odeh betont, der bei dem Gespräch dabei war. Er selbst sei "sehr skeptisch", ob in dieser Arbeitsgruppe tatsächlich etwas herauskomme, zumal am Ende doch die Geschäftsführung des Studierendenwerkes entscheide, ob sich etwas ändere. Auch deshalb wollen Verdi und der Stura die Beschäftigten weiter mobilisieren. Heute Abend haben sie die studentischen Aushilfen zu einem Treffen eingeladen.

Beim Studierendenwerk hält man dagegen eine Einmischung von außen nicht für angebracht: "In unserer Dienststelle gibt es eine Personalvertretung, die sowohl die Anliegen unserer Bediensteten als auch unserer studentischen Beschäftigten vertritt", betont eine Sprecherin gegenüber der RNZ. Deswegen könne man die Kritik, es herrsche eine "Atmosphäre der Angst" unter Beschäftigten, nicht nachvollziehen. "Unserer Kenntnis nach spiegeln die Beschwerden nicht die mehrheitliche Meinung der studentischen Beschäftigten wider."

Gleichzeitig befasst sich die Landespolitik weiter mit dem Thema: Das Wissenschaftsministerium, das die Rechtsaufsicht über die Studierendenwerke hat, hat auf die Kritik reagiert und eine Überprüfung der Arbeitsverhältnisse in die Wege geleitet. Bis Ende der Woche habe das Heidelberger Werk nun Zeit, die entsprechenden Unterlagen einzureichen, wie ein Ministeriumssprecher gegenüber der RNZ erklärte. Im Anschluss werde man das Modell überprüfen und bewerten.