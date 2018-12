RNZ. Nächste Woche bieten die Mensen des Studentenwerks eine vegane Probierwoche an. Unter dem Motto "Probier’s mal ... vegan!" gibt es vom 2. bis 7. November neben den gängigen Gerichten vegane Delikatessen. Von der Paprikaschote mit Couscous-Füllung bis hin zum Süßkartoffel-Curry mit Zitronengras gibt es ein breites Angebot. In der Triplex-Mensa am Uniplatz, der Zentralmensa im Neuenheimer Feld sowie in der Alten PH wird je eines des sonst vegetarischen Tagesmenüs und Auswahlessens vegan angeboten. In allen Mensen gibt es mindestens zwei vegane Hauptgerichte und vegane Dessertkreationen. Zusätzlich bietet die Albert-Schweitzer-Stiftung während der Aktionswoche Beratungsstände zum Thema vegane Ernährung an.