Die Eberbacher Ol’Star Band lässt es am 4. September am zentralen Festplatz vor historischer Kulisse in Wald-Michelbach krachen. Der Museumsverein Überwald hat das Event im Rahmen der „Überwälder Traumabende“ als Hofkonzert mit Bewirtung aus dem Einhaus heraus arrangiert. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Man ist nie zu alt für gute Musik", sagen die fünf Musiker der "Eberbach Ol’Star Band" und beweisen es auch immer wieder auf all‘ ihren Konzerten. Angefangen hat das Ganze mit kleinen Auftritten als Straßenmusiker, um Spenden zu sammeln für caritative Zwecke, mal zur Adventszeit oder bei Feuer & Flamme. Initiator dieser Auftritte war der leider verstorbene Helmut "Struppi" Rupp. Er verstand es, seine musikalischen Weggefährten zu solchen Events zu versammeln, Straßenmusik ohne großen technischen Aufwand zu machen, sich und die Leut’ zu unterhalten. Und je mehr sie zusammenkamen – etwa bei "Music for Ewwer", mal zu Geburtstagen von Alterskollegen, oder gerade mal an einer Straßenecke – umso mehr fanden sie Geschmack am gemeinsamen Spielen der Musik, mit der sie aufgewachsen sind.

Die fünf bekannten Eberbacher Musiker Willi Haas (Gitarre, Gesang), Dieter Uhrig (Bass, Gesang), Norbert Johann (Drums, Gesang), Michael Laule (Keyboard) und Hans Beier (Keyboard) lassen es gemeinsam mit Beat-, Rock‘n Roll- und Soul- Stücken aus den 50-er bis 80-er Jahren krachen. Nach ihrem letzten Konzert im Kulturlabor im Juli 2020 folgte coronabedingt eine sehr lange Pause.

Bis sie am Samstag, 4. September, endlich wieder auf der Bühne standen: Beim Hofkonzert in Wald-Michelbach am zentralen Festplatz des Museumsvereins Überwald mit Bewirtung aus dem Einhaus heraus im Rahmen der "Überwälder Traumnacht", die sich in diesem Jahr in "Überwälder Traumabende" verwandelte. Wie es war, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, wie die fünf Musiker durch die Pandemie gekommen sind und wann sie wieder auf Tour gehen werden, darüber haben wir uns mit ihnen unterhalten.

Wie ist der Name "Eberbach Ol’Star Band" entstanden?

Dieter: So eine Namensfindung ist nicht einfach und löst heftige Diskussionen aus: Eberbach musste rein, da waren sich alle einig. Wir fühlten uns wie die AllStars, aber die gab’s schon mehrfach. Das Alter musste rein, also OldStars? Nein! Es gab Proteste. Also einigten wir uns auf die Abkürzung "Ol’Stars". Damit waren alle zufrieden, nur Willi bestand noch auf den Zusatz Band.

Wann und wo war der erste Auftritt?

Willi: Der erste offizielle Auftritt unter dem Namen Eberbach Ol’Star Band war am 5. Dezember 2015 im Badhaus. Damit haben wir auch den Nikolaus-Rock ins Leben gerufen.

In welchen Bands habt ihr früher gespielt?

Dieter: ab 1964 The Twilights, The Oldtimers, Rockomotive Eberbach; noch aktiv bei Heidelberger Rockmaschine, Eberbacher Kammerorchester

Willi: ab 1968 Groovy Confusion, C’est si bon, noch aktiv bei Simplex.

Norbert: ab 1968 Blaskapelle Gammelsbach, Die Neckartaler, Bataillonsmusikband Bundeswehr Kastellaun, La Musica, Lohengreen, Nachtexpress, Beerfelden Blues Broject, Good Company, The Rockefellers, C’est si bon; noch aktiv bei Odenwälder Jungs.

Michael: Zeus, C’est Si Bon, Anonymus Frosch; noch aktiv bei Simplex.

Hans: ab 1979 Rockomotive Eberbach, Cansas, Good Company, Kabine4, EX, Lost and Found, C’est si bon, Lost And Found.

Was bedeutet euch die Musik?

Willi: … sich treiben lassen … am Instrument gefordert werden … gemeinsam musizieren … Dampf ablassen … sich auf die Notbetreuung bei Hannes freuen.

Dieter: abschalten, Kopf freimachen, jung fühlen (wenn’s Kreuz mitmacht), mitdenken, Gemeinsamkeit genießen.

Hans: In meinem Leben gibt es zwei Freizeitkomponenten, die ich nicht trennen kann: Die Bandmusik und die Oldtimerei. Sie gehören schon immer zu mir. Aber – was noch wichtiger ist als das Musizieren in einer Band: Freundschaft!

Norbert: Ich habe mit acht Jahren und der kleinen Trommel angefangen und mir danach selbst das Schlagzeug spielen beigebracht, im Keller geübt. Unterricht hatte ich nie! Die Musik war immer ein Hauptbestandteil meines Lebens, auch bis heute noch! Ich habe fast alle Musikrichtungen begleiten dürfen, für mich war und ist die Musik auch ein Gefühl von Freiheit und Lebensfreude, wenn man – vor allem nachts –unterwegs ist!

Michael: Seit meinem sechsten Lebensjahr mache ich aktiv Musik, d.h. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Freude, Zufriedenheit, Kreativität, Reflexion und Strukturen sind Dinge, die ich mit Musik verbinde bzw. die ich durch das Musizieren erfahre.

Nach dem Konzert zum Jubiläum des Kulturlabors war Zwangspause. Wo musstet ihr Konzerte wieder absagen?

Dieter: Wir hatten viele Zusagen für Auftritte in Beerfelden, Schwarzach, Daudenzell, Waldmichelbach etc., aber auch in Eberbach mit dem "Lebendigen Neckar" dem Bürgerfest, dem Apfeltag oder dem TVE-Jubiläum, die alle nach und nach abgesagt wurden.

Konntet ihr trotzdem proben?

Michael: Wir konnten nur bedingt, aber nicht durchgehend proben. In unserem Proberaum hat seit über einem Jahr keine Probe mehr stattgefunden. Dankenswerterweise haben wir mit der Galerie ART-Gerecht und dem Kulturlabor einen Ersatz gefunden, wo die Lüftungsmöglichkeiten und die großzügigen Räumlichkeiten eine Probe unter Einhaltung gewisser Regeln (Abstand, Hygiene, Impfung usw.) seit Juli 2021 wieder möglich machten. Ebenso konnten wir 2020 bis Oktober dort proben und haben Ende September 2020 dort an einem Samstag noch die Aufnahmen für die zweite Videoreihe einspielen können.

Was gab es zu sehen und zu hören und wie kamen die Videos an?

Willi: …nachdem alle Auftritte wegen Corona ausfielen, und wir weiterhin in der Galerie proben konnten, kamen wir auf die Idee, einige Songs aufzunehmen. Dabei unterstützten uns Udo Laule an der Kamera und Daniel am Mischpult. Sechs Songs wurden einstudiert – vier schafften es online zu gehen: Badge von Eric Clapton, You can’t always get what you want von den Rolling Stones, Celebration von Kool & the Gang und Africa von Toto. Alle vier sind auf youtube in Udos Videokanal "clipstocut" abzurufen. Und wir sind über die Anzahl der Aufrufe mehr als zufrieden.

Was war das für ein Gefühl, als Musiker so eine lange Zeit nicht auf der Bühne stehen zu dürfen?

Willi: …es fehlte einfach die Herausforderung … und das feedback des Publikums ... denn auf der Bühne gibst du als Musiker mehr als in den Proben.

Dieter: Der Kontakt zum Publikum sowie der Druck, neue Stücke anzugehen, fehlte mir.

Michael: Da wir uns innerhalb der Band sehr gut verstehen, waren die fehlenden bzw. abgesagten Liveauftritte ein echter Verlust.

Norbert: Es war schon eine triste, frustrierende Zeit, da praktisch alle Auftritte wegbrachen! Trotzdem positiv war, dass wir uns weiterhin privat im Rahmen der Coronaregeln trafen und uns musikalisch und zwischenmenschlich austauschen konnten.

Hans: Die Auftritte hatten mir dann plötzlich richtig gefehlt. Ich glaube, ich habe auch etwas spielerisches Können verloren. Denn regelmäßige Auftritte schaffen auch Sicherheit und Routine. Aber unser großes Glück war ja die "Notbetreuung" in der Garagenwerkstatt.

Seit wann laufen die Proben wieder an?

Dieter: Seit Anfang Juli können wir uns wieder zu den wöchentlichen Proben treffen, nachdem wir alle vollständig geimpft waren.

Welches Stück mögt ihr am meisten und warum?

Willi: Ich würde gerne zwei nennen … aber gut: ich entscheide mich für Tin Soldier von den Small Faces. Der Song hat alles, was für mich Rockmusik ausmacht: rau und zugleich zart … balladesk und soulig … alle stilprägenden Sounds der Rockmusik – vom Wurlitzersound, der röhrenden Hammond, der Gitarre und dem Bass und dem klasse wilden Schlagzeug bis zum expressiven Gesang … für mich einfach einmalig!!!

Dieter: Eines meiner Lieblingsstücke ist With a little help from my friends in der Woodstock-Fassung von Joe Cocker. Es ist durchaus anspruchsvoll, dynamisch und fasziniert mich immer, ganz gleich, ob von Joe oder von uns gespielt.

Norbert: Against the Wind von Bob Seger, weil es für mich als Gefühlsmusiker die Geschichte vom Leben, vom jung sein bis älter werden widerspiegelt und es erzeugt eine gewisse Herzenswärme.

Michael: Mein Spektrum reicht von Klassik, Blues, Soul, Jazz, Rock bis zu Pop. Im Repertoire der Eberbach Ol’Star Band gefällt mir das Stück Summer in the City von The Lovin Spoonful in der Version von Joe Cocker mit am besten, auch weil wir mit zwei Keyboardern immer wieder besondere Akzente setzen können.

Hans: Ich mag unsere Soulstücke, etwa Soulman, sehr gerne. Es macht Spaß, mit dem Synthesizer Bläsersätze zu spielen, die dann vollkommen echt klingen. Gerne würde ich mehr Soulstücke spielen. Aber auch eine richtige Ballade muss dabei sein – mit Klavier und Orgelsound (Imagine, While my guitar gently weeps).

In Waldmichelbach durftet ihr am 4. September endlich wieder auf der Bühne stehen. Alles war super corona-konform organisiert, alle 150 Platzkarten waren verkauft, das Publikum hat die Musik und den lauen Traumabend sehr genossen und zur Musik der alten Zeiten das Tanzbein geschwungen. Sogar Bürgermeister Sascha Weber hat euch begrüßt. Hattet ihr Lampenfieber nach über einem Jahr wieder auf der Bühne?

Dieter: Lampenfieber hält sich bei mir in Grenzen. Bin eher etwas angespannt bis zu dem Moment, an dem ich weiß, dass die Anlage funktioniert. Dann geht es ohne Fieber in den Abend.

Willi: … ich war am Morgen des Auftritts schon angespannt (wie eben ein Fußballer voller Adrenalin vor einem wichtigen Spiel ) …nur noch den Auftritt vor Augen, doch nach dem ersten/zweiten Lied lass ich los … und spiele was das Zeug hält.

Norbert: Ein wenig nervös wie fast immer bei mir, aber wenn die ersten drei Lieder gespielt sind, wird’s besser.

Michael: Es war schon eine anfängliche Nervosität vorhanden, da man ja nach einem Jahr Pause bei den Liveauftritten nicht gerade von Routine sprechen kann, aber schon im zweiten Set lief es wunderbar.

Hans: Ich hatte richtig Lampenfieber. Meine Vorbereitung auf das Event hatte ich unterschätzt. Viele Kleinigkeiten hat man in dem live-auftrittslosen Jahr einfach vergessen.

Wie geht es weiter, gibt es bereits weitere feste Termine für Konzerte? Vielleicht sogar in Eberbach…?

Dieter: Im Moment sind – immer noch bedingt durch Corona – die Veranstaltungen schlecht planbar. Wir haben aber für die ausgefallenen Termine Anfragen und können auch sofort starten. Daumendrücken ist angesagt!

Wir werden die Daumen drücken, dass es bald wieder auf die Bühne geht, und danken für das Gespräch!