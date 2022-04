Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 14. Juni 2021 an der Einmündung der Friedrichsdorfer Landstraße (L2311) in die Wilhelm-Blos-Straße. Ein Motorroller-Fahrer wurde schwer verletzt, sein Beifahrer mittelschwer. Der Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine umliegende Klinik. Archivfoto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Neben der Kriminalitätsentwicklung 2021 (wir berichteten) hat der Leiter des Polizeireviers Eberbach Ralf-Peter Schwindt auch das "Verkehrslagebild" vom vergangenen Jahr veröffentlicht.

Insgesamt 453 Verkehrsunfälle mit einem Gesamtsachschaden von 582 500 Euro ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eberbach im Jahr 2021. 383 in Eberbach, 63 in Schönbrunn und 7 in Heddesbach. Damit ist die Gesamtunfallzahl gegenüber dem Vorjahr leicht um elf Unfälle bzw. 2,4 Prozent gestiegen und befindet sich auf dem Niveau des Vorjahres. Laut dem Ersten Polizeihauptkommissar Schwindt dürften die geringen Unfallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein. "Durch die Corona bedingten Maßnahmen, wie Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen sowie temporären Schließungen von Infrastrukturzweigen, kam es insbesondere im Frühjahr zu geringerem Verkehrsaufkommen und es waren deutlich weniger Menschen im Straßenverkehr unterwegs.

Die Verkehrsunfälle mit Personenschaden sind im Vergleich zum Vorjahr von 40 um 6 auf 46 bzw. 15 Prozent gestiegen. Während im vergangenen Jahr keine tödlichen verletzten Personen zu beklagen waren, verloren dieses Jahr zwei Menschen ihr Leben auf den hiesigen Straßen.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 118 (108) Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort registriert, was im Verhältnis zur Gesamtunfallzahl einem Anteil von 25,9 Prozent (24,4) entspricht. Jeder vierte Unfallbeteiligte entfernt sich somit unerlaubt vom Unfallort. Von den insgesamt 118 Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort konnten immerhin 53 nachträglich aufgeklärt werden.

Im Berichtszeitraum ereigneten sich drei Verkehrsunfälle mit Kinderbeteiligung, wobei ein Kind leicht verletzt wurde. Wie die Jahre zuvor war auch im vergangenen Jahr kein Schulwegunfall zu verzeichnen. Insofern dürften laut Schwindt dafür nicht nur die Schulschließungen anlässlich der Corona-Pandemie maßgeblich sein, sondern vorwiegend die seit Jahren in den Kindergärten und Schulen praktizierte Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei.

Im Jahr 2021 waren an insgesamt 34 Verkehrsunfällen junge Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren beteiligt, was einer Steigerung der Unfallzahl in dieser Risikogruppe entspricht. Ein junger Fahrer kam bei einem selbst verschuldeten Motorradunfall zu Tode.

Den Verkehrsunfällen mit Senioren (ab 65 Jahren) als Verursacher sind für das vergangene Jahr 49 (31) Verkehrsunfälle zuzuordnen, was eine deutliche Steigerung von 37 Prozent bedeutet. Insgesamt wurden 4 Senioren schwer und 9 leicht verletzt; ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer wurde bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Bei 29 Unfällen war der Unfallverursacher 65 Jahre oder älter. Bei 8 der von den Senioren verursachten Verkehrsunfällen wurde ein Fahrer tödlich, 2 Personen schwer und eine Person leicht verletzt.

Radfahrende waren an insgesamt 13 polizeilich registrierten Verkehrsunfällen beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr (14) ist die Anzahl der Verkehrsunfälle nahezu unverändert geblieben. Insgesamt wurden dabei 10 Personen, davon 5 schwer und 5 leicht verletzt. Die in etwa gleichbleibende Zahl der Radfahrunfälle ist laut Schwindt sicherlich auch mit dem Wandel der Mobilität in der Bevölkerung zu erklären. "Immer mehr Verkehrsteilnehmer nutzen für kurze Strecken ein Fahrrad oder Pedelec."

Im Jahr 2021 ereigneten sich insgesamt 12 Verkehrsunfälle unter Beteiligung motorisierter Zweiräder. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der verunglückten Zweiradfahrer um 2 erhöht; darunter ein tödlich verletzter Motorradfahrer. Ähnlich wie bei den Radfahrern (28 Prozent) ist der Anteil der Unfälle mit Verletzten mit 26 Prozent bei den motorisierten Zweirädern verhältnismäßig hoch. Mehr als die Hälfte der Verkehrsunfälle mit Personenschaden sind diesen beiden Risikogruppen zuzurechnen, da Motorradfahrende wie Radfahrende – abgesehen von ihrer getragenen Schutzkleidung – kaum über passiven Schutz verfügen. Schwindt: "Da Motorradfahren in der überwiegenden Mehrzahl als Freizeitbeschäftigung ausgeübt wird, dürften die vorliegenden Zahlen uneingeschränkt valide sein. Insofern macht das Unfallgeschehen der motorisierte Zweiräder weiterhin eine polizeilich intensive Präventionsarbeit und schwerpunktbezogene Kontrollmaßnahmen auf den bekannten Motorradstrecken in unserem Dienstbezirk notwendig."

Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Alkohol- bzw. Drogeneinwirkung beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt 4 Unfälle und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 3 zurückgegangen. Während im vergangenen Jahr noch zwei Personen verletzt wurden, kam im vergangenen Jahr nur eine Person (leicht verletzt) zu Schaden. Wie die Jahre zuvor, ist es auch im vergangenen Jahr zu keinem Verkehrsunfall unter Drogeneinwirkung gekommen. Lediglich bei einem Verkehrsunfall ist die Ursache auf Medikamenteneinfluss zurückzuführen.

Im Rahmen der polizeilichen Kontrollmaßnahmen wurden für den Dienstbezirk des Polizeireviers Eberbach zusätzlich 37 Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung und 25 Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ohne Unfallzusammenhang vorgelegt. Die Überprüfung von Fahrzeugführenden hinsichtlich Alkohol- und Drogeneinfluss gehört nach wie vor zu den Standardmaßnahmen einer Verkehrskontrolle und die Kontrollmaßnahmen werden auch in Zukunft durch "anlassunabhängige Kontrollmaßnahmen" permanent und flächendeckend hochgehalten. Trotz pandemiebedingter, temporärer Verringerung der Verkehrsdichte im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Beanstandungen laut Schwindt immer noch beachtlich. Im Jahr 2021 war überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptursache für 14 (21) Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden dabei zwei Personen getötet, je drei schwer und leicht verletzt.

Revierleiter Schwindt: "Wenn auch die pandemiebedingten, temporären Einschränkungen im vergangenen Jahr zu einer geringeren Verkehrsdichte und damit einhergehend zu einer im Vergleich zum Vorjahr ähnlich niedrigen Gesamtunfallzahl geführt haben, stellen wir bei einer genaueren Betrachtung der Unfallentwicklung fest, dass die Unfallzahlen bei den Risikogruppen der Senioren und jungen Fahrer sich wieder dem Fünf-Jahres-Niveau angleichen." Im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere bei der Risikogruppe der "Senioren" eine deutliche Steigerung von 37 Prozent festzustellen.

Auch die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist angestiegen und bildet nun einen Anteil von 10,2 Prozent aller Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle mit Fahrrädern und Pedelec liegen auf dem Niveau der letzten drei Jahre. Zunehmend sind Pedelecfahrer häufiger an Verkehrsunfällen beteiligt.

Orientiert an den Hauptunfallursachen "Überhöhte Geschwindigkeit", "Ablenkung" und "Fahrtüchtigkeit", gilt es für Schwindt insbesondere die schweren Unfälle mit Personenschaden deutlich zu reduzieren. "Insofern werden wir die in der Vergangenheit bereits etablierte Kombination aus repressiven Maßnahmen und gleichzeitiger präventiver Aufklärung aller Mobilitätsgruppen konsequent fortzuführen." Ziel der polizeilichen Verkehrsüberwachung muss laut Revierleiter Schwindt deshalb nach wie vor die "Vision Zero" – einen Straßenverkehr ohne Getötete und Schwerverletzte – sein. Die Schwerpunkte sind damit auch für die Verkehrsüberwachung 2022 vorgegeben.