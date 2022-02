Eberbach. (rho) Da zählt die Stadt zu den waldreichsten Gemeinden Baden-Württembergs, deutschlandweit und dabei sogar mit viel Forst in eigenem Besitz. Da sollte man eigentlich meinen, hier könnte die Gemeinde frei über ihre Wälder und Auen bestimmen. Doch ausgerechnet in der aktuellen Problemzone Hebert muss sich Eberbach die Fläche mit dem Land teilen.

Die Ankündigung des Ministers für ländlichen Raum Peter Hauck (CDU) vom Dienstag, die staatseigene Fläche auf dem Berg nahe Rockenau für Windräder freizugeben, hagelt in die demokratischen Abläufe in der Gemeinde Eberbach. Die Wahlbürger der Stadt können am Sonntag, 3. April per Urnengang oder vorher per Brief darüber befinden, ob die gemeindeeigene Fläche auf dem Hebert verpachtet werden soll.

Da läuft dann bereits seit genau zwei Monaten parallel die Ausschreibung des Landes für seine Fläche. Die ging gestern raus. Das Land ruft dabei alle dem ForstBW bekannten Interessenten zu Angeboten auf. Die BayWa r. e. GmbH wird wohl dabei sein, die derzeit für die Eberbacher Fläche infrage kommt.

Die Zeitplanung des Landes bei Ausschreibung und möglicher Vergabe seiner Fläche verursacht damit eine vertrackte Situation. Es gibt kein gesetzlich vorgeschriebenes Junktim zwischen den Entscheidungen in der Stadt und den politischen Entschlüssen der grün-schwarzen Landesregierung. Die alles entscheidende Frage: Würde sich das Land an ein negatives Votum beim Eberbacher Bürgerentscheid halten? Oder zieht es sein Vorhaben dennoch durch?

Im Vorfeld der Bekanntgabe der neuen Pläne hat das Land auf demokratische Strukturen in den Gemeinden möglicherweise keinen großen Wert gelegt. Offiziell hat Minister Hauck bekannt gegeben, alle von den neuen Plänen betroffenen Gemeinden seien im Vorfeld seiner jetzigen Ausschreibung unterrichtet worden. In der Tat ging am Dienstag, 25. Januar, nach Dienstschluss spätabends eine Mail von ForstBW bei der Stadt Eberbach ein. Darin die Information, dass der Hebert in die nächste Tranche Windräder einbezogen wird.

Bürgermeister Peter Reichert, der seinen Gemeinderat auf der am Donnerstag, 27. Januar, folgenden Sitzung informieren wollte, wurde dies jedoch am Mittwoch von ForstBW ausdrücklich untersagt. Ein Maulkorb, auf Weisung des Ministers: Vor der Herausgabe seiner Pressemeldung dürfe nichts weitergegeben werden. Die Eberbacher Gemeinderäte haben von den Landesplänen in Sachen Hebert demnach wie alle anderen Leser erst aus der Presse erfahren.